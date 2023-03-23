環保意識抬頭，後疫情時代新趨勢，電動輔助自行車成為熱門新潮的代步工具，信邦電子佈局生代電動輔助自行車市場，挾技術優勢成為整合方案提供者，並於今年台北國際自行車展展示公司與明係合作智慧整合電動輔助自行車。

信邦表示，明係電動輔助自行車配備信邦提供的e-driving system解決方案，經過CANBUS通訊及藍牙無線通訊技術的智慧串聯，電動輔助自行車的各模組能夠更加智慧化地運作，透過信邦研發的自行車Smartphone APP–arion，騎乘者可以輕鬆地透過手機進行騎乘狀態即時監測，包含開機動力系統自動檢測、電池電量、騎乘數據、助力調整、騎乘軌跡、IoT部件監控等功能，打造屬於個人的騎乘體驗。

此外，搭配信邦開發的維護診斷系統，提供電動輔助自行車銷售維護通路更方便進行系統維護和故障排除，同時將維護歷程、故障信息同步至雲端。

信邦將與明係合作，將電動輔助自行車品牌推向歐洲的德國及英國高階精品自行車市場。

信邦表示，雖然目前電動自行車市場面臨庫存調整，預估今年自行車相關產品營收可望維持去年水準，信邦將持續深化IoT技術，透過智慧串聯讓電動輔助自行車的騎乘感和功能更上一層樓。