新冠肺炎疫情近來雖然緩和，物價卻頻頻上漲，據主計總處數據顯示，低所得家庭2022年年平均消費物價指數（CPI）年增率3.10％，通膨壓力創10年新高，影響更衝擊貧困兒少學習需求。家扶基金會呼籲，邀請社會大眾也可選擇將普發現金6000元指定捐款給家扶，幫助貧童點亮希望、安心求學，給予繼續前進的力量。

據家扶基金會統計，近6成的扶助家庭收入未滿2萬5，如今年就讀小學六年級的蕾蕾（化名），由擔任臨時工的爸爸獨自扶養她和兩個弟弟，近期物價飛漲，父親在面對經濟困頓同時，又必須兼顧三名孩子的飲食和學習支出。為減輕父親的辛勞，蕾蕾下課後除了自主完成作業，還會協助指導弟弟們複習課業，蕾蕾也把握瑣碎的時間學習，更珍惜各項得來不易的資源，期許未來能夠為人師表，造福有需要的學生。

而小昕（化名）從小就與爸爸扶持生活，爸爸因洗腎難以到外求職，家中仰賴政府及家扶扶助而勉強得以度日，成績優異的小昕時常申請各界獎學金來減輕家中負擔，他靠著自身努力來加強學業，近日已獲知錄取台大法律，盼持續精進法律專業，並建立專業諮詢管道予偏鄉和弱勢群體，將成長過程所獲得的善再回饋社會。

家扶基金會邀請社會大眾也可選擇將普發現金的6000元指定捐款給家扶，所捐2000元、3000元和6000元各將支持一名國小、國中和高中職學生獲得穩定學習。捐款可洽家扶基金會官網。