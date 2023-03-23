花蓮南華林業文化園區內的桐花今年受氣候影響，目前多為含苞待放狀態，僅零星開花，園方預估盛開美景將較歷年慢上2周，最佳賞花期會落在4月10至20日間，整體花期至4月底。（羅亦晽攝）

花蓮南華林業文化園區內的桐花今年受氣候影響，目前多為含苞待放狀態，僅零星開花，園方預估盛開美景將較歷年慢上2周，最佳賞花期會落在4月10至20日間，整體花期至4月底。（羅亦晽攝）

花蓮南華林業文化園區內的桐花今年受氣候影響，目前多為含苞待放狀態，僅零星開花，園方預估盛開美景將較歷年慢上2周，最佳賞花期會落在4月10至20日間，整體花期至4月底。（羅亦晽攝）

春天到來，桐花綻開，花蓮南華林業文化園區每年3月底會陸續降下期間限定的白雪，相當浪漫，不過今年受氣候影響，園內目前僅零星開花，園方預估盛開美景將較歷年慢上2周，最佳賞花期會落在4月10至20日間，整體花期至4月底。

南華林業文化園區座落在客家氣息濃厚的吉安鄉，園內長達400米的林道旁，種植3、400棵油桐花樹，其雪白花朵平均會在3月底至4月初陸續盛開，期間走進林道彷彿踏入白雪世界，不僅是花蓮賞花首選之處，更是客委會優選的桐花情報景點。

然而桐花期將至，園內卻不見大片白雪點綴枝頭的美景，只有綠苞待放的樣貌，讓不少賞花民眾感到困惑與可惜，對此，花蓮林區管理處南華工作站主任紀有亭坦言，今年氣候異常，冬季長且冷氣團多，桐花將較歷年晚2周才會盛開。

紀有亭指出，園內桐花往年3月底起將盛開3、4成以上，今年花卻沒開幾朵，由於植物開花與氣候息息相關，小棵油桐花樹含水率低，對氣溫敏感，會比較早開花，大棵則含水量多，花開較晚，今年園區的桐花期將長達1個半月至4月底，較往年多半個月，最佳賞花期則落在4月10日至20日間。

紀有亭另提到，油桐花樹為低海拔闊葉樹種，生命周期較短，平均約20年，因此園內去年有老樹死亡，經同仁移除並補植幼苗，今年預計只有120棵樹開花，待幼苗陸續生長，明年可能就會有高達200棵樹開花。

紀有亭還說，花蓮平地目前就屬南華林業文化園區可欣賞到大片桐花盛開的樣貌，其他地區因無人種植，多屬點綴型綻放，位置多在海拔約600公尺的山區，如初音山、銅門地區或瑞穗山區等，且花期受環境與物種競爭影響，較平地晚開花，約落在4月底至5月初。

紀有亭解釋，桐花的種子在早期農業社會中佔有一席之地，可榨成油作為保養工具的潤滑劑，不過隨時代發展化學產品陸續興起，使用植物油的人大幅減少，種植的人也跟著銳減，不過桐花種子在一年內都可以發芽，生命力相當旺盛，因此現在山區能見到的桐花，多是以前桐花的後代子孫，在野地林星的成長。