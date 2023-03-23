中國大陸兩會閉幕，新任總理李強表示，今年經濟成長率保五，雖不輕鬆，但可乘風破浪。事實上，華爾街投行仍對大陸經濟發展充滿期待，不過財信傳媒董事長謝金河提醒，目前大陸有通縮疑慮，在拜登政府暴力升息之際，大陸逆勢降息，人行還降準，這恐怕才是中國經濟最大的挑戰。

謝金河在臉書發文指出，李強對未來中國經濟發展提出看法，包括：實現5%的經濟增長，不輕鬆，但可乘風破浪；提高科技創新能力，今年要進一步開放；李強特別強調中國的人口紅利正在形成，發展動力仍然強勁，還有民營經濟發展環境愈來愈好，空間愈來愈大。

謝金河說，李強對未來充滿樂觀，不過，人口紅利及民營企業的發展，跟市場的想法仍然有很大的落差。而中國今年經濟成長率能不能保五，華爾街投行都十分捧場，花旗銀行從5.3%拉高到5.7%，高盛集團從5.2%到5.5%，瑞銀從4.9%拉升至5.4%，穆迪從4%到5%，惠譽從5到5.2%，外國投資銀行對今年中國經濟發展似乎充滿了期待。

他認為，中國經濟學家任澤平也用了很多數據，推算今年中國經濟會步入佳境，特別是中國防疫全面鬆綁後，全球都在看過去封控三年的中國在解封後釋出的新動能，這當中有幾個指標值得關注。

一，油價，2008年油價最高到147美元，2020年中國銀行原油平倉失利，油價大跌到負40.32美元，這次俄羅斯入侵烏克蘭，油價一度漲到133美元，現在又跌到65美元左右，中國的需求對油價有舉足輕重的影響力。

二，貨櫃航運的運價，過去30年，中國一直都是世界工廠，衡量運價的指標，不管是中國集裝箱指數（CCFI），或是上海集裝箱指數（SCFI），都參考中國的運價。這一年來，全球貿易總量急降，最近以星航運停止鹽田港到歐洲航線，SCFI指數暴跌82%，歐洲線大跌88%，這也意味了中國製造業景氣急凍。

三，散裝航運BDI指數，2008年中國經濟最火紅，基礎建設最旺的時候，BDI指數衝上11793，最近一度跌到530點，這包括海岬型、巴拿馬型，輕便型貨運運價的慘況，最近終於觸底彈升至1450。另一個是鐵礦砂價格有回升，但庫存壓力仍十分沈重。

四，象徵物價的CRB指數，2008年CRB指數在459.04，目前只有254.66，全球通膨壓力沈重，但如果看CRB指數，似乎看不出通膨壓力沈重，顯然這次不是原物料帶動的通膨，而是薪資、服務成本推動。

五，美國正面對高通膨壓力，中國卻有通縮的疑慮，上個月，中國的CPI只有1%，但中國的PPI已經連續5個月出現負值，最近美國暴力升息，中國卻努力降息，人行上周還降準，這恐怕才是中國經濟最大的挑戰。