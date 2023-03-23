香港信報報導，人民幣兌美元在岸價最新報6.8387元，較上日下午4時30分收報6.8903元，升516個基本點、0.75％。較晚上11時30分最後成交價6.8580元，升193個基本點。人民幣兌美元離岸價23日也升破6.84元，高見6.8348元，最新報6.8373元。

Fed一如預期宣布升息25個基本點（1碼），並暗示2023年僅將再有一次升息。Fed指出，目前一些額外的緊縮政策是合適的，但未來的貨幣政策將會靈活變動。