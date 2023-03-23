美聯準會美東時間22日鴿式升息1碼後，美國財長葉倫緊接宣布，政府未考慮擴大存款保險範圍，引發美股齊跌之餘，是否間接衝擊中國經濟，引發關注，大陸經濟學者認為，中國股市韌性強，且大陸貨幣政策具備獨立性，經濟恢復良好對股市支持力度也漸漸加大。

美國聯準會主席鮑爾宣布升息1碼，並暗示可能很快結束升息行動，美股齊聲喊漲，不過就在葉倫表明，美國目前無意為銀行存款制訂定「全面保險」，美股應聲喊跌，三大股指收跌1.60-1.65％，地區銀行指數跌超5％。美股上下震盪猶如坐雲霄飛車。

新浪財經引述英大證券首席經濟學家李大霄說法指出，葉倫講話對銀行股影響較大，也是美股尾盤跳水的重要原因。美國的銀行問題的是否得到妥善處理將會影響全球金融市場。美股跳水對全球股市影響負面。

但李大霄認為，中國疫情防控取得重大決定性勝利，進入全力拚經濟模式，且中國貨幣政策具備獨立性，央行亦提前降准，中國經濟恢復良好對股市支持力度漸漸加大。

他表明，特別是中國經過三年國企改革之後，央國企又發起向全球一流企業對標的行動，一大批優質頭部公司將會持續提高品質，特別是注重淨資產收益率和現金流的改善，資本市場必定會給予更多的認同。

此外，擁有規模龐大境外債的地產公司（恒大）亦在今天流出解決方案，若這個公司的問題都能夠得到妥善解決，其他規模小一些的地產公司的風險化解的曙光也就可能開始出現。

李大霄還稱，自2022年10月31日以來，上證指數於2885點開始緩慢回升，22日收於2865點，上漲了380點，這是鐵一般事實的上升，無需爭辯。而漲得慢不等於不漲。漲得慢也許是常態，這個速度其實已經大幅超預期。因為過去15年以來一直以3000點為中軸線上下穿越，短短5個月時間就能夠漲380點，相對之前15年已經是光速。

李大霄還說，隨著大陸改革全面推進，股票市場的供不應求的局面會漸漸發生根本改變，結構性的特徵也許會更加突出，相信優質的上市公司將會在異常激烈競爭中脫穎而出。