張惠妹（阿妹）時隔3年終於推出全新單曲〈離別總是那麼突然〉，起初聽到這首demo，阿妹當下就非常喜歡、欣然答應演唱，為了詮釋好這首歌，她事前做足功課，不但看了《速命道》所有相關的片段，也看了之前國片所有與賽車有關的電影，用心揣摸角色。阿妹表示這首歌很有挑戰性，這次她不但是自己在唱，也要進入了角色的視角POV，聲音裡需要有戲，與演唱其他的歌曲很不一樣。

〈離別總是那麼突然〉由金曲歌后與金曲獎最佳作曲人黃韻玲譜曲，加上金曲獎最佳作詞人kwan與李焯雄作詞，並由黃韻玲製作，且音樂結構極其巧思，以蕭邦的〈離別曲〉作為前奏，發展出全新的旋律。張惠妹以最見功力又最難以駕馭的「自由拍」開始，最後回到「自由拍」結束，在演唱上，巧妙呼應歌曲主題「人生的離別總是突如其來、毫無先兆，沒有規律可循」。

該曲同時也是電影《速命道》主題曲。片中其中一個最重要的神秘角色，在賽車界的江湖，登上頂峰，成為第一高手，卻意外痛失最愛的人，他的妻女。內疚、懊悔與失落之痛，深深印刻在他的靈魂。監製「寬姐」邱瓈寬在看完《速命道》初剪後，連同李焯雄，寫下這首歌詞。寬姐表示寫詞的當下，聽見的就是天后張惠妹的歌聲。寬姐解釋，《速命道》是熱血飆速電影，需要有一位自帶氣場的女聲，能與一眾陽剛氣勢匹敵，剛柔對比，也讓角色與觀眾的情緒得以在淚水中宣洩。

阿妹下周五（31日）將在高雄舉辦ASMR演唱會，22日提前曝光2個喜訊，第1個喜訊是，她將在8月前進Summer Sonic開唱，第2個喜訊則是她繼推出雨傘、衣服等周邊後，曝光了專屬於張惠妹的「解藥之書」，屆時將會在高雄巨蛋現場限量發行。但天后驚喜不斷，今再加碼宣布推出新歌，讓歌迷開心不已。阿妹的經紀人陳鎮川透露，隨著高雄演唱會倒數，正密集準備中的阿妹狀況蠻緊繃的，也很努力在調養生息，已密集運動1個多月了，最近每天都進錄音室練唱，過2天也會和樂團一同練習。