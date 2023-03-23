台南警方與刑事局合作共同將逃亡海外的陳建寧遣返回台，刑大大隊長林宏昇上午接受媒體聯訪。（張毓翎攝）

台南市警方昨日與刑事局共同將因擄人勒贖遭通緝的「菲國軍火大亨」陳建寧自菲律賓遣返回台，今日上午進行偵訊時，陳嫌除了辯稱槍枝都不是他的，在菲律賓經營線上博弈是合法的，還向警方吐露「過去年少不懂事，才犯擄人勒贖案，現在回來還」。

台南警方繼今年2月將學甲88槍擊案主嫌洪政軍、槍手孔祥志押解返台後，昨日與刑事局合作共同將逃亡海外的陳建寧遣返回台，再建功。

警方調查，陳建寧逃亡期間從事線上博弈賺了不少錢，還接應逃亡到菲律賓的通緝犯，其胞弟陳建文2年前遭槍殺身亡，當時傳出陳建寧可能親自回台或在海外請人替胞弟報仇，台南警方為了避免黑道火拼，把相關情資提供給刑事局轉給菲律賓，請當地警方留意。

陳建寧在菲律賓擁有大批軍火，即使逃到海外，仍持續與台南、高雄等地的道上人物有聯繫，尤其與他同樣經營博弈的道上朋友。

警方近日與刑事局國際科將最新情資提供給菲律賓警方，聯手偵破並查獲89支各式長短槍，昨日將陳建寧押解返台歸案，陳因拒絕夜間偵訊，在拘留所過夜，今早展開偵訊。

由於陳建寧在菲律賓主要靠著經營博弈賺錢，警方不排除他還涉及南部道上走私、洗錢等犯罪，將藉此詢問釐清，預計下午解送嘉義地檢署歸案後發監執行。