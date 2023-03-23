Mavs defend the wrong basket, Warriors get a free bucket 😅 pic.twitter.com/XaxKxI3dpG — SportsCenter (@SportsCenter) March 23, 2023

Here's the sequence just before the bizarre ATO pic.twitter.com/ZxwAYlculv — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 23, 2023

獨行俠23日主場迎戰勇士，出現了足以入選本季五大好「糗」的一幕，獨行俠球員在一次Play中神遊，搞錯了進攻方向，讓勇士在沒有人防守情形下輕鬆拿分，賽後獨行俠球團指稱裁判判決不明確，也準備向聯盟提出申訴。

事情發生在第3節，當時勇士準備從底線發球，獨行俠也已經退防到另一邊半場，不過那其實是自家進攻方向的籃筐，勇士球員發球的那一側才是他們該防守的半場，卻沒有看見任何獨行俠球員影子，勇士球員也懵懵懂懂，最後由中鋒魯尼（Kevon Looney）籃下輕鬆灌籃得分，但從他的動作來看，魯尼原本也是想向前進攻的。

眼看子弟兵將成為聯盟笑柄，獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）第一時間推特發文痛批，指出裁判一開始將球權給了獨行俠，不過暫停中間卻又出現改判，而且並未告知球團及現場播音員，才出現如此荒唐的行徑。事後來看，這波攻勢對於獨行俠相當重要，因為球隊最終剛好以2分之差輸球。

該場裁判也在賽後做出解釋，當時最初的判罰給了勇士的球，隨後場邊因為出現官方暫停，裁判確實有第二次手勢（比向獨行俠進攻方向），但該手勢的意思是指暫停記在獨行俠身上。很可能是因為獨行俠整隊或是主場播音員錯讀了手勢，誤以為球權在自己手上。根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，獨行俠正準備就裁判這一次判決未明確，向官方提出申訴。