為協助民眾培訓職業技能，新竹市政府今年度將辦理共22班職業訓練課程，希望讓民眾透過市府辦理的職業訓練課程習得一技之長，市長高虹安並鼓勵民眾把握政府資源參加訓練，提升自己的就業競爭力。

市長高虹安表示，市府團隊持續努力提供優質的訓練課程，增加民眾就業機會，無論是失業勞工再就業，或是提升在職勞工職場競爭力，市府將協助更多市民找到專業的價值與方向，也鼓勵有需求或是想學一技之長的市民朋友踴躍報名。

勞工處長黃錦源表示，針對技能不足或希望培育第2專長的民眾，市府今年度持續規畫辦理共22班職業訓練，包含失業者職業訓練7班、照顧服務員訓練8班、身心障礙者專班5班以及新住民專班2班，訓後還有就業輔導機制，協助學員再度進入職場，此外針對弱勢族群，如中高齡及高齡、長期失業、獨立負擔家計等，可另外申請由政府全額補助訓練費用。

勞工處表示，目前擁有兩家店面的創業家靳萬麗，是市府2015年新住民職訓─美容技能培訓班結訓學員，原在科技業任職，因市場不景氣遭資遣，正在對未來茫然之際，參加了新竹市政府的職業訓練，協助她從對美容一竅不通的菜鳥，變身為考取美容丙級證照的技術士，並於2016年勇敢創業，成立第1間工作室。

靳萬麗表示，很慶幸當年參加了市府辦的訓練，讓自己擁有職業技能，持續精進與創業及服務客人的過程，更讓她找到自我價值，確認自己終身的志業，未來開始招收對美容事業有興趣的新住民，協助他們培養技能找到自我價值。

美容師劉小姐原本為家庭主婦，隨著孩子長大後開始思考外出工作，但缺乏工作經驗、也無人脈關係，因新竹市政府職業訓練廣告給了她方向。劉小姐非常感謝政府的訓練資源，讓她有了一技之長，幾年的歷練下來，成為自信、充滿成就感的專業美容顧問。

東亞美容髮型短期補習班總裁胡錫賢及班主任詹玉英也來到現場見證學員創業成果，胡錫賢表示，當初技術生澀的學員，如今不但自行創業還教學收徒，身為2015年的承訓單位，真的是非常開心又驕傲，希望藉由2位學姊的親身經驗分享，號召有需要的民眾參加職業訓練，培養一技之長。

勞工處說明，今年課程陸續招生中，歡迎有意參加的市民朋友洽詢專線1999或勞工處電話5324900，或上台灣就業通報名。網址： https://course.taiwanjobs.gov.tw/。