新北警方連日全力掃蕩黑道幫派，內政部部長林右昌今（23）日親訪永和分局頒發工作獎勵金，公開表揚破案檢肅黑幫有功人員，激勵同仁工作士氣。

林右昌表示，尤其近日幫派犯罪手法推陳出新，各縣市警察局齊心全力掃黑，最重要的是讓人民能夠安心、看到相關單位的努力。特別是令人深惡痛絕的詐騙、毒品案件，絕對是警方掃蕩的重點；還嚴正呼籲非法份子，絕對不要挑戰公權力，跨越警方紅線，因為我們的治安的工作是沒有死角的，包括五星級飯店也一樣。

新北永和警分局日前偵破竹聯幫仁堂明仁會，涉嫌靈骨塔詐欺案，新北刑大近日也鎖定竹聯幫仁堂明仁會，及天道盟幫派份子，執行專案檢肅，檢肅近30人到案，貫徹「幫派零容忍」堅定立場。

另外，新北市警察局與市府團隊成立「新北打詐隊」，提升民眾識詐意識，稱遵從警政署掃黑專責隊策略以治平專案強力檢肅，並以第三方警政斷絕黑幫金流。