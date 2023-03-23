國民黨中央選戰策略會報因爭議不斷，最終停止運作，並成立中央選舉提名委員會。主席朱立倫也於22日宣布，總統候選人將採徵召。國民黨台北市議員徐巧芯表示，此舉顯示青壯世代的重要，不好的開始但有好的結束，朱立倫非但沒有受到傷害，更凸顯國民黨回應民意，更是新北市長侯友宜對於總統大選好的起手式。

選策會成員包含立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人，許多黨內人士表達不認同，包含侯友宜喊出，「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現！」台北市議員徐巧芯也說，看到名單瑟瑟發抖。台北市議員鍾沛君則辭去文傳會副主委，以行動表示不滿。

徐巧芯今接受廣播節目千秋萬事專訪指出，選策會終止運作，並成立提名委員會，顯示青壯世代的重要，由鍾沛君開第一槍，她則積極配合，以不攻擊黨中央為前提，訴諸民意要求黨改變，而黨中央也迅速修正。

徐巧芯說道，朱立倫非但沒有受到傷害，反而凸顯國民黨和民進黨不同，民進黨會硬拗到底，國民黨則回應民意並改進，雖然是不好的開始但是是好的結束，同時也是侯友宜好的起手式，是侯首度談到黑金問題，未來對於政治問題也應該談清楚。

徐巧芯解釋，從侯友宜談黑金問題開始，感受到態度明顯轉變，挑戰總統大位必須將四個面向論述清楚，分別是台美關係、兩岸關係、經濟問題和能源議題，否則總統大選面對鋪天蓋地的攻擊，和選市長的程度是完全不一樣，對於重大事件、國政議題，都要表現出總統的高度和態度。