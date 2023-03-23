亞系外資表示，對2023年美國在AI、雲計算方面的超大規模增長保持樂觀，同時，也因為宏觀經濟狀況和美國禁令問題，對企業/大陸市場持謹慎態度，然而，由於企業/大陸市場在歷經去年下半年的大量採購後，上半年正在消化中，故投資策略上會更加謹慎。話雖如此，仍相信長期的雲收入與人工智能的趨勢下，能夠帶動下半年超大企業的資本支出，預計在2022~2025年的複合年增長率為12%。預估伺服器出貨量在2023年、2024年出貨量將分別成長2%、13%，但收入增加幅度達7%、14%，主要是考量在AI帶動下，將帶來更高的產品ASP。

亞系外資表示，考慮到庫存消化，預估伺服器市場在第二季會是最艱難的一季。以全球服務器市場來看，預計2023~2024年出貨量將增長-6%、7%，營收則將增長-7%、6%。

亞系外資表示，2023年在美國升級潮下，人工智慧依舊是伺服器/交換機市場的主要增長動力和優勢，仍然相信人工智慧是伺服器市場的主要驅動力和上行推動力。例如ChatGPT有1000萬/日的活躍用戶，根據IDC預估，AI伺服器佔2022年全球伺服器的17%，預計在202~2025年以約20%的複合年增長率增長、甚至在2025年將佔整體伺服器市場達37%。

以個股來看，亞系外資也點名看好設備商緯穎、智邦、緯創、啟碁；上游設計製造商則看好台積電、世芯-KY、譜瑞-KY、信驊、台光電、川湖、欣興。