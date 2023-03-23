觀察者網23日報導，澳洲近期有評論人士或專家在台灣問題再次鼓吹起「中國威脅論」，甚至「澳洲對中國開戰」言論。對此，中國駐澳洲大使肖千當地時間23日，在《雪梨先驅晨報》投書再次強調一個中國原則以及對台政策，他將炒作「澳洲對中國開戰」論調之人比作「向風車衝鋒的唐吉訶德」，完全就是在同「不存在的敵人」戰鬥，既不利於地區問題穩定，也不利於澳方自身利益。

肖千還在文中告誡澳方，「中澳開戰是不現實的」，兩國關係應當是互利共贏的，澳洲真正需要的是機遇和夥伴，而不是威脅和假想敵。

肖千稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。」肖千強調，這就是一個中國原則的內涵，是中國最重要的核心利益，是一條不可逾越的紅線，也是世界各國同中國發展關係的政治基礎與國際社會共識。

文章提到，和平統一是中國政府解決台灣問題的第一選擇，最符合包括台灣同胞在內的整個中華民族的利益，但也決不會給任何形式的台獨分裂勢力留下任何空間，為抵禦外部勢力干涉和一切分裂活動，大陸不放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

「台灣問題事關中國核心利益，不容任何外國干涉，也不容任何政治操弄。」肖千針對澳方寫道，一個中國原則同樣也是中澳關係改善、維護和進一步發展的重要前提和政治基礎，這種關係應當建立在相互尊重和信任的基礎上，是雙方在政治上必須堅持的原則問題。

肖千指出，當前中澳關係呈現企穩向好的積極勢頭時，兩國各界普遍希望加強交流與合作，但澳方一些人卻藉由台灣問題，對中國進行無端指責和攻擊，甚至開始誇大其「戰爭威脅」。對此，肖千形容這股勢力如同「唐吉訶德向風車衝鋒」，在與一個「不存在的敵人」戰鬥，此舉更不利於地區穩定和澳方自身利益。

3月7日，澳洲兩大報紙《時代報》和《雪梨先驅晨報》，分別在頭版刊登〈澳洲面臨3年內與中國開戰的威脅〉的專題報導。報導中，5名「澳國內安全問題專家」在名為「紅色警報」的聯合研究中聲稱，澳洲面臨在3年內捲入印太地區軍事衝突的威脅，但顯然並未做好與中國開戰的準備。

對此，澳洲前總理基廷（Paul Keating）批評稱，這是50年來「最令人震驚和具有煽動性的新聞報導」，這些人長期堅定認同美國的戰略利益，卻沒有任何一個專家對中國有全面的瞭解——尤其是在戰爭與和平的問題上。

對於基廷等一些澳洲人士觀點，肖千表示完全同意，他強調：「中國對澳洲不是威脅。中澳開戰既不現實，也不符合我們的國家利益和外交理念。」

「我想強調的是，中澳關係是互利共贏的。中國高品質發展將為中澳關係和澳洲帶來更多機遇。澳洲需要的是機遇和夥伴，而不是威脅和假想敵。」肖千在文章結尾寫道。