據朝中社23日報導，北韓青年學生在平壤青年公園露天劇場舉行集會，旨在懲罰因盲目反共扼殺策動而倡狂的美帝國主義及其傀儡逆賊。據報，相關反美意識形態，在北韓全境蔓延。

韓聯社援引朝中社報導稱，北韓青年學生在平壤舉辦遊行，他們強調，若美帝國主義忘記20世紀50年代的慘痛慘敗，最終將成為點燃戰爭的導火線，屆時美國就會深刻體驗到在擁核國、核強國面前自尋災難的後果有多麼悽慘。他們還稱，要抱著打敗敵人的深刻覺悟，不斷推進學習和完成生產課題。

該報導還提到，「戰爭爆發的臨界點」、「祖國目前形勢臨近爆發前夕」和「核對核和正面對決」等反對韓美聯合演習的輿論。

針對北韓境內年輕學生激昂的反美情緒，專家分析認為，北韓為了在外部矛盾不斷升級的情況下，不斷提高居民危機意識，以此彰顯體制團結。

北韓日前還有報導稱，全國約有140萬名青年踴躍報名參軍或復隊，參加「保衛祖國聖戰」的青年正在增加。