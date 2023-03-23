流水席新娘Kelly又被網友稱為「輔大陳若儀」，她日前公開無緣小姑的LINE頭像和名字，還說「不是故意沒打馬」，又再度引發網友討論，沒想到事件還沒有結束，小姑今發文控訴Kelly不分晝夜打電話騷擾她，她氣得把兩人對話截圖PO上網，就連Kelly的大頭貼也沒有打馬，她說「忘了馬，我也不是故意的」，網友細看Kelly的照片直呼，「長髮披肩，身高，身材好像不錯。」

流水席新娘的小姑今（23）日於臉書社團《匿名公社》指出，今早起床看到手機通知傻眼，Kelly在她上班時間和凌晨打了數通電話給她，沒接通又改傳訊息說「妳真的很過分，這樣設計我，妳的良心不會不安嗎？如果我出什麼事都是妳害的。」還附上自己服用藥物的照片，她怒轟「又不知道亂吃什麼藥」。

無緣小姑公開兩人近日的LINE對話截圖。（圖／翻攝自匿名公社）

因上次Kelly在網路PO文沒有把她的LINE大頭貼打馬賽克，還說「不是故意的」，所以這回小姑PO文她也沒打馬，讓Kelly的大頭貼直接曝光，她說「忘了馬，我也不是故意的。」

貼文曝光，網友紛紛留言，「看Kelly要瘋多久」、「第24集了吧？有完沒完？」、「要不妳們考慮一下轉戰爆廢，乾脆別匿名了？」、「為什麼不封鎖？」、「這女人誰敢娶啊」、「真的是歹戲拖棚」、「竟然又有續集」。

另有不少人看到Kelly的大頭貼直呼，「身材好像不錯」、「哇！長髮披肩有身高」、「K小姐露臉了」、「終於看到K小姐了，只是真的看不清楚」、「可以來一個高清版嗎」。

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