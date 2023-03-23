台中市長盧秀燕第二屆任期將滿3個月，施政滿意度達67％，較去年選前提升5％。(資料照片／林欣儀台中傳真)

近日台中市長盧秀燕的民調表現相當亮眼，前台北市議員羅智強讚「是令人感動的政績」，不少網友也非常認同，認為「心中為市民，必受市民歡迎」。

羅智強昨（22）日於臉書提到，《TVBS》最新民調顯示，盧秀燕滿意度增加5個百分點、高達 67%，僅有1成不滿意，且年輕人滿意度大幅提升，30至39歲族群從61%增至72%，50到59歲族群的滿意度則是最高，達76%；而親綠選民對盧秀燕的滿意度有38%，高於不滿意的31%；中立選民滿意度也從61%增至68%，藍營選民更是有94%認同盧秀燕。

對於這個結果，羅智強大讚，盧秀燕在做，台中人在看，高民調的背後，是令人感動的政績，「媽媽市長加油」，此po文至今已吸引超過6000個讚。

許多人看到羅智強的貼文後，也留言說出自己的想法，「台灣需要實實在在做事的市長」、「盧市長加油妳辛苦了！我們都支持妳」、「加油您很棒，希望桃園的張市長也能讓桃園重新改觀」、「市長滿意度是靠常年持續累積的，這是民調寫的」。