駐日代表謝長廷所創立的新文化基金會，傳出將推薦謝出任大法官一職，引起各界議論。國民黨立委賴士葆在臉書貼出過去阻止陳菊出任監察院長時，衝到頭破血流的照片，直言謝長廷出任大法官，就是陳菊出任監察院長的2.0版。

賴士葆今（23）日在臉書表示，憲法規定監察委員與大法官要獨立行使職權，必須要能夠超越黨派，當初陳菊唬弄社會說退黨就是超越黨派，但她的心仍緊扣民進黨的利益，完全是自欺欺人，而謝長廷出任大法官，就跟陳菊出任監察院長暨國家人權委員會主委一樣不適任。

「我終生難忘的經歷之一就是2020年，為了阻止陳菊出任監察院長，藍綠爆發激烈衝突，我衝到頭破血流的慘狀！」賴士葆提到，該段最痛的記憶其實不是皮肉之痛，而是無法制止民進黨的表決部隊護送陳菊當監察院長，「國民黨團之所以堅決反對，因為陳菊黨性堅定，她無法公正客觀的行使職權，只會任令官箴毀壞。」

賴士葆強調，謝長廷若不是心嚮往之，就不會說「隨緣」這種官式回答，若他不顧社會觀感，民進黨再動用表決部隊護送，各界就只能隨他吃相難看，「謝長廷與民進黨的淵源深厚，出任大法官不能夠超越黨派行使職權，就是陳菊出任監察院長的2.0版。」