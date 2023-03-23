美國2名囚犯用牙刷挖洞逃出監獄，但數小時後在鬆餅店被捕。
法新社報導，37歲的賈沙（John Garza）和43歲的尼莫（Arley Nemo）20日晚從維吉尼亞州的紐波特紐斯監獄（Newport News Jail Annex）逃逸。
他們把牙刷和金屬物品改成工具，再利用警方所說的監獄牆壁建築裂縫，取得數條鬆脫的強化鋼筋。
利用這些鋼筋，他們在牆上挖洞成功脫逃。
但自由的滋味非常短暫，昨天凌晨，他們就在附近的鬆餅店落網。
警長並未說明兩人是在鬆餅店內或店外被捕。
美國2名囚犯用牙刷挖洞逃出監獄，但數小時後在鬆餅店被捕。
法新社報導，37歲的賈沙（John Garza）和43歲的尼莫（Arley Nemo）20日晚從維吉尼亞州的紐波特紐斯監獄（Newport News Jail Annex）逃逸。
他們把牙刷和金屬物品改成工具，再利用警方所說的監獄牆壁建築裂縫，取得數條鬆脫的強化鋼筋。
利用這些鋼筋，他們在牆上挖洞成功脫逃。
但自由的滋味非常短暫，昨天凌晨，他們就在附近的鬆餅店落網。
警長並未說明兩人是在鬆餅店內或店外被捕。
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