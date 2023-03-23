傳統大腸鏡切除息肉手術，常見術後出血情況。為降低出血併發症，台大醫院共6所國內醫療院所共組團隊，首次以術後出血作為主要療效指標（primary endpoint），證實以「冷切除」的手術方式，採取不通電的方式，切除1公分以下大腸息肉，有效減少術後出血等併發症風險。手術與研究成果獲刊美國內科醫學會官方期刊《內科學年刊》，受國際高度矚目。

大腸鏡是目前全世界被施行數量最多的內視鏡檢查，以美國為例，每年有超過1600萬支大腸鏡被施行，台灣則有40萬支之多。隨著大規模大腸癌篩檢普及，這項臨床需求仍持續增加。

本次醫療研究團隊以台大醫院為首，與輔大醫院、三軍總醫院、台大新竹分院、嘉義基督教醫院及義大醫院組成團隊，透過國科會推動的「台灣特定疾病臨床試驗合作聯盟計畫」，進行臨床研究試驗。

在傳統治療手法上，常見的大腸鏡切除息肉，均以金屬線圈套住病灶後通電切除，通電除了比較容易切割組織之外，也因為同時燒灼血管，因此被認為可以減少術後出血併發症，但病患還是時常發生出血症狀，甚至有病患因而必須輸血，以內視鏡、血管攝影栓塞甚至外科手術來止血，臨床醫學界因此一直苦思如何減少出血相關併發症。

為精進大腸鏡切除息肉的手術方式，6間醫療院所在2018年至2020年間，共納入4270名在接受大腸鏡時發現4至10釐米息肉的受試者，當中2137名分至「冷切組」，2133名分至「熱切組」，發現「冷切組」的術後出血情況都明顯較低。

擔任計畫主持人的台大醫院內科部教授邱瀚模表示，透過這次的臨床研究來看，「冷切組幾乎完勝」，這項手術方式未來勢必會被納入國際相關醫療指引，也將改寫以大腸鏡處置1公分以下息肉的標準治療。