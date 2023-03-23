東非狒狒22日上午跑到平鎮民眾家門口。（民眾提供／蔡明亘桃園傳真）

東非狒狒猖狂過街5騎士傻眼 最新去向這區現蹤

狒狒之亂未止！桃園市平鎮區近日有許多民眾目擊，疑似有東非狒狒在大街亂竄，在地里長與守望相助隊連日圍捕都被狒狒脫逃，根據民眾通報，疑似已逃到新屋區，桃市府農業局今派員到可能出沒地點設置誘捕籠，待抓捕成功後才能確認其品種與調查來源。稍早「狒狒大街狂奔」畫面曝光，可見當時路上機車騎士都嚇得放慢速度，頻頻回頭見這奇觀。

平鎮區有熱心民眾發現，昨日上午11時5分左右，今天驚動桃園居民的東非狒狒，曾路過平鎮高幼路附近，畫面中可見，狒狒高速從路口竄出，對向機車騎士嚇得扭動脖子回頭看，順向又有2名騎士騎來，也紛紛放慢車速，甚至還在路邊停車，看這隻狒狒衝進民宅內。

「牠也有經過我家！」另名民眾分享，昨日上午約9時19分，這隻狒狒也有經過平鎮區台66快速道路，只見狒狒慢步在路上，悄悄走進民房裡，當時家人看到黑影，還以為是客人上門，沒想到竟是大家瘋傳的狒狒。

許多民眾關注東非狒狒最新去向，平鎮區鎮興里長黃志杰稍早接獲通報，今上午近9時許，新屋區有民眾發現，狒狒疑有路過梅高路三段上某間工廠，疑似已從平鎮溜到新屋。

農業局人員已派員準備誘捕籠到狒狒出沒地點附近放置，若有闖入住戶家中情況，會視情形請動保處獸醫以吹箭麻醉抓捕。經查，桃園目前沒有登記在案有飼主飼養狒狒，判斷可能是野生、民眾棄養或從其他縣市越界逃入，狒狒品種與來源，都需待誘捕後才能調查。