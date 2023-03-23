香港信報報導，深證成指開低走高，最多下跌53點，跌幅為0.47％，低見11,442點，最多上漲87點，漲幅為0.76％，高見11,584點，半日收報11,544點，上漲47點，漲幅為0.41％，成交額為3,609.98億元。

滬深300指數半日收報4,013點，上漲14點，漲幅為0.36％。創業板指數半日收報2,344點，上漲2點，漲幅為0.12％。

各類股方面，電力股跌1％。鋼鐵、化工、水泥、房地產、石油股偏軟。煤炭、醫療器械、金融股持穩。

上證指數收漲18點 水泥股漲近3％
恒生指數半日漲152點 東方海外漲逾17％
恒生指數半日跌294點 阿里健康漲逾3％
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