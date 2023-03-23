滬深兩市23日半日漲跌互現。上證指數23日最多下跌12點，跌幅為0.39％，低見3,252點後有買盤承接，大盤一度止跌反彈，最多上漲7點，漲幅為0.23％，高見3,273點，半日收報3,265點，跌不足1點，跌幅為0.02％，成交額為人民幣（下同）2,430.98億元。