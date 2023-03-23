名符其實「迷途羔羊」？山羊迷路閒逛可愛模樣曝光

台中市龍井區1處牧場的羊隻半夜離家出走，23日早晨在文昌路一段上逛來逛去，由於該羊隻長得相當可愛又親人，吸引民眾目光。 （民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市龍井區1處牧場的羊隻半夜離家出走，23日早晨在文昌路一段上逛來逛去，由於該羊隻長得相當可愛又親人，吸引民眾目光。台中市政府警察局烏日分局龍東派出所獲報後，與龍東里里長林金鍊聯繫附近牧場確認該羊身分後，飼主順利將離家羊隻領回。

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據了解，1戶住家民眾早上起床發現，家門前竟出現1隻羊，感覺牠應是迷路了，才在附近四處走動，警方起初先通知台中市動物保護防疫處，並請龍東里里長林金鍊到場，林金鍊想起附近似乎有養羊的牧場，於是聯絡飼主到場查看，確定是從牧場跑出去的羊。

溫姓飼主表示，該羊隻為阿爾拜因山羊，其牧場養了100多隻，由於這隻羊剛從小籠子換到大籠子，牠又體型較小，可能是半夜趁機從縫隙跑出來，才跑到大街上，幸順利找回；烏日警分局呼籲，飼養動物的民眾，要做好圍籬的工作，動物走失傷及他人或造成交通事故，須負相關法律責任和賠償損失。