桃園平鎮一隻東非狒狒逃竄中，最新足跡已到新屋，臉書上一名男網友表示，早在13天前就發現狒狒在路上跑的蹤影，當天早上要去上班的時候，看到狒狒過馬路，讓他忍不住發文分享，怎料卻被朋友們瘋狂吐槽是不是喝多了？或是在做夢？如今證實真的有狒狒逃脫，引起網友熱議，不少人笑說，真的冤枉你了。

一名男網友3月10日在臉書上發文說，上班途中看到一隻不知道是猩猩，還是狒狒的動物在他眼前過馬路，奇葩景象讓他忍不住揉了眼睛確認，結果還真的有狒狒，讓他當場傻眼。

奇葩的故事讓原PO被網友瘋狂吐槽，「會不會是流浪漢啊？」、「你是還沒酒醒吧」、「可能昨天喝太多？話說狒狒有牽繩嗎？搞不好是家養的狒狒」、「該去看眼科了吧」、「是不是酒還沒醒看錯」、「是不是還在做夢」。

不料，今（23日）證實真的有東非狒狒逃脫中，桃園平鎮區近日有不少民眾目擊一隻身手矯健、體型頗大的狒狒逛大街，而且還很機靈，曾有民眾嘗試拿香蕉誘捕，狒狒非但沒受到引誘，甚至在發現有人要抓牠的時候立刻逃跑。且因為東非狒狒的體型巨大，脾氣也比較兇狠，因此不少民眾很擔憂萬一遇到狒狒怎麼辦？

另有一位網友分享平鎮區社團的截圖說「我確定你那天是清醒的！」而原PO隨後也在留言處指認說「就是牠！屁股掉一塊皮、體型很大。」