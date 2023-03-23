陸軍601旅第一攻擊作戰隊4架AH-64E阿帕契攻擊直升機編隊22日在新北市樹林河濱公園進行野戰整備，編號819阿帕契攻擊直升機在掛載刺針飛彈後重新升空回航。（鄭任南攝）

陸軍601旅第一攻擊作戰隊4架AH-64E阿帕契攻擊直升機編隊22日在新北市樹林河濱公園進行野戰整備，編號819阿帕契攻擊直升機在掛載刺針飛彈後重新升空回航。（鄭任南攝

4架阿帕契直升機陸續降落。（王揚傑攝）

大批軍事迷、航空迷搶拍阿帕契直升機。（王揚傑攝）

大批軍事迷、航空迷搶拍阿帕契直升機。（王揚傑攝）

航空601旅實施阿帕契直升機油彈整補演練。（王揚傑攝）

航空601旅實施阿帕契直升機油彈整補演練。（王揚傑攝）

航空601旅實施阿帕契直升機油彈整補演練。（王揚傑攝）

4架阿帕契直升機陸續降落。（王揚傑攝）

軍事迷、航空迷搶拍阿帕契直升機。（王揚傑攝）

陸軍601旅第一攻擊作戰隊4架AH-64E阿帕契攻擊直升機編隊22日在新北市樹林河濱公園進行野戰整備，為阿帕契攻擊直升機進行加油演練。（鄭任南攝）

陸軍601旅第一攻擊作戰隊4架AH-64E阿帕契攻擊直升機編隊22日在新北市樹林河濱公園進行野戰整備，為阿帕契攻擊直升機掛載地獄火飛彈。（鄭任南攝）

陸軍601旅第一攻擊作戰隊4架AH-64E阿帕契攻擊直升機編隊22日在新北市樹林河濱公園進行野戰整備，為阿帕契攻擊直升機掛載地獄火飛彈。（鄭任南攝）

陸軍601旅第一攻擊作戰隊4架AH-64E阿帕契攻擊直升機編隊22日在新北市樹林河濱公園進行野戰整備，為阿帕契攻擊直升機進行加油與掛彈演練。（鄭任南攝）

陸軍航空特戰指揮部航空601旅配合第3作戰區聯合作戰計畫演練，今（23）日在新北市樹林區河濱公園實施AH-64E阿帕契直升機油彈整補演練，4架阿帕契上午9時30分許陸續降落公園草坪，地勤官兵迅速為直升機加油及掛彈，所有動作在表定30分鐘內完成。由於難得有近距離目睹阿帕契直升機的機會，現場聚集大批軍事迷及航空迷，搶拍阿帕契英姿。

航空601旅上校特遣隊長徐士昌表示，配合第3作戰區聯合作戰計畫演練，執行阿帕契直升機油彈再整補，驗證部隊訓練成效，本次利用野外場地，磨練官兵弟兄在部隊訓練的成效。操練項目為保持apu（輔助動力系統）開啟、旋翼關閉狀態下熱加油，掛彈部分包括地獄火飛彈、海神火箭及刺針飛彈。

徐士昌說，整個演練在表定時間內提前完成，可以驗證官兵平常的訓練精實，有關油、彈整補要求的是要快速，要比平常訓練更短的時間內完成，尤其在野外場地受環境影響，在指定的位置、指定的時間完成整補，才能有效發揮戰力。

到場搶拍阿帕契的軍事航空迷說，上周就有消息阿帕契直升機曾到這裡低空勘查地形，後來公園露營區在臉書公告23日因演習暫停營業，所以今天一早就來等候，能一次拍到4架阿帕契起降的畫面，實在令人震撼。