利率點陣圖顯示，Fed今年還有1碼的升息空間，且至2024年才有降息的空間，但政策聲明中刪除「將持續升息」的字眼，另外，Fed的5月會議將可看到3月CPI(4/12)及PCE(4/28)，同時參酌第1季GDP，雖然5月仍可能升息1碼，但若金融情勢較目前惡化，也可能暫停升息。

台灣央行是否跟進升息？國泰世華認為，理監事會可能重點有幾點：1.政策利率可能不變（重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率維持1.75％、2.125％及4％），主要考量景氣燈號藍燈、出口處於連續衰退下，央行對升息的態度可能轉為保守；2.CPI預估可能上調，主要考量電價上調將予物價壓力，後續考量電價上調的傳導影響，核心通膨將是主要觀察重點；3.信用管制不變。

對於後續經濟走勢，國泰世華指出，以美國通膨以CPI年增來看，已自2022年7月的高點9.1％回落，預期2023年在去年物價高基期、金融情勢帶來的不確定下，至少2023年上半年仍可看到通膨持續回落，但預期年底仍將高於2％的通膨目標。經濟面而言，2023年美國經濟增速進一步滑落的空間仍大。國泰世華預期，要同時看到極高的物價及深度衰退的停滯性通膨可能性不高，但緩經濟及偏高物價的情勢仍難避免。