首站阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)，近十幾年經濟表現甚佳，石油、建築和汽車業持續繁榮發展。中東國家扣件市場多仰賴進口，疫前阿聯酋扣件進口額近3.7億美元，為中東最大扣件進口國，更身兼中東市場發貨中心，約七成進口扣件轉銷至鄰國，包括沙烏地阿拉伯、科威特、伊拉克等地。因此，阿聯酋可稱為扣件業者進軍中東的敲門磚。

此外，保加利亞、匈牙利、立陶宛皆為歐盟成員，且擁有豐富人才，吸引許多外商投資，推動金屬加工品需求。該三國家也是快速連接中東歐及波羅的海市場重要角色。保國由於地理優勢，吸引西門子及現代重工等知名企業設廠；匈牙利長年為中歐的電子、汽車、資通產品製造中心。立陶宛則是波海經濟最強國家，家具產業發達，近年與台灣往來密切，此刻正是我商前往拓展最佳時機。

我國扣件生產量能及產品多樣性，受歐美日等先進國家客戶肯定。目前多家企業陸續取得輸出歐盟市場的入門票ETA認證，整體競爭力不斷提高。另外，為因應今年10月試行的歐盟碳邊境調整機制(CBAM)，此次也將帶領我國企業與當地業者交流相關看法及建議。