打擊環境汙染不只要重罰，還要有創意，新北市環保局維護新北環境，多管齊下總動員，除靠清潔員、稽查員，亦創立環保糾察志工制度、里環境認證及推出創意措施，如全民撕小廣告、可愛柴狗便袋箱等，2021年更針對法規面加強公告7大環境衛生汙染行為加重處分，近兩年的違規案件總數降幅達21％。近期更引進新興科技執法技術，訓練AI系統辨識監視畫面違規行為，提高查處效率。

新北市環保局表示，環境衛生汙染行為不僅影響市容觀瞻，更會造成衛生問題，環保局每日都清掃街道、稽查取締、加強宣導及監視器科技執法等方式多管齊下。

市府也在2021年依據環保署規定調高「任意棄置垃圾及家具、亂丟煙蒂、違規張貼或掛設廣告物於公共設施、寵物便溺未清、屋外堆置雜物、亂吐檳榔渣及汙染路面或牆壁」等7項常見的污染行為裁罰金額，初犯罰鍰金額由1200提高為2400元至6000元遏止違規者。

比較2020年及2022年加重處分實施前後，民眾陳情環境衛生相關汙染案件數下降了28％，一般廢棄物違規處分件總數也由1萬5590件下降至1萬2327件，減少幅度達21％；各項污染行為處分件數亦有下降趨勢，如違規廣告物件數下降74％、亂吐檳榔渣件數下降46％、任意棄置垃圾及家具件數下降23％。

環保局每年也舉辦里環境認證，透過里長及志工的努力，維護家園環境整潔；也設有里糾察志工制度，透過志工的力量協助採證違規行為，像是三重區忠孝里林先生發現民眾違規棄置垃圾包，立即採證並予以制止，再通知稽查員前來告發，成功遏止違規行為。

環保局也與企業公私協力，引進AI技術以輔助髒亂點監視器畫面分析，透過AI技術5分鐘的影片只需要20秒即可完成辨識，擷取出有亂丟垃圾的畫面片段，提高93％的查處效率。目前除開發測試亂丟垃圾包行為辨識AI系統外，也嘗試人型辨識AI技術的運用，期待未來兩項科技執法技術都能提高辨識率並廣為運用。