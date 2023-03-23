新北市有國中女學生下課回家時，在返家途中路遇64歲陳姓男子，結果對方尾隨女學生並出聲威嚇，嚇得女學生趕緊加速返家，家長獲知後立刻通報校方並報警，轄區警方獲報後不敢大意，立即沿線調閱監視器追查，順利找到精神不穩定的陳翁並帶回偵辦。

據了解，當時女學生與同學結伴返家，結果陳翁這時尾隨在兩人身後，途中陳翁突然用力跺地、出聲威嚇，嚇得女學與同學生立刻拉開與陳翁的距離，並加速返家。

女學生到家後立刻與家長反應，家長隨即通知校方以及警方；轄區警方獲報後不敢大意，隨即出動警力到場處理，並調閱沿線的監視錄影器分析，最終鎖定陳翁，後在附近的土地公廟找到陳翁並帶回派出所偵辦。

據悉陳翁的精神狀態不穩，由於調查後發現陳翁未符合性騷擾且尚未違反社會秩序維護法，已責付陳翁家人帶回，並約制不得再有類似行為，後續警方也會持續加強校園周邊巡邏，維護學子上放學安全無虞。

該國中校長表示，發生時間在放學撤哨後，在第一時間接獲家長告知，隨即通報轄區派出所協協助，5分鐘內立即將該老翁帶回派出所，目前已對全校師生宣導。針對可疑人物的安全防範，並加強社區巡邏維護師生安全。

新北市教育局指出，學校已依規定完成校安通報，並運用集會及課程融入時機加強師生安全教育宣導，另將該區域列入校外巡查熱點，也督請校方於上、放學時段加強巡視校區周邊通學路線，若發現危安事件，透過校外會警政聯繫平台通報本局及轄區派出所協助，以確保學生通學安全。