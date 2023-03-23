警方日前獲報，指61歲羅姓男子涉改造槍枝並擁槍自重，22日搜索意外查獲印有「中華民國造」的T65K2步槍模型槍及上千發各式彈藥及軍械，但弔詭的是，警方實際上在現場查獲2把步槍，其中一把為T65K2步槍模型槍，另一把卻被隱藏「不對外公開」，據了解，該把步槍確認為制式長槍，且屬於軍警及海巡單位都有使用，檢警「暗槓」這把槍，疑似是為了避免打草驚蛇，目前正秘密進行調查是哪一個單位流出。

據了解，檢警在現場就查出兩把長槍，一把外觀看似模型槍，就是昨晚曝光的T65K2步槍模型槍。但另一把就相當敏感，由於使用這型的單位遍及軍、警、海巡，因此目前已通報這三個單位進行全面清查。

但根據警方公布的清單，本次掃蕩黑幫行動總計查獲T65K2步槍、5.56公厘彈藥、3.8吋手槍彈、45手槍彈頭、穿甲彈、81迫砲彈藥等疑似軍械，該把長槍並未列入，檢警秘而不宣的態度，讓人起疑，

軍方連夜清查各部隊械彈後，確認現有65K2式步槍帳料相符、並無遺失，但彈藥部分則未做說明。

離奇的是，現場查獲的「另一把長槍」，卻未列在說明當中。根據消息來源表示，該把長槍目前軍、警、海巡等單位都有使用。警方送交鑑驗，確認是制式長槍後，立刻通報所有單位進行清查。

而生產該把T65-K2模型步槍的公司，也在上午發聲明澄清該把步槍為該公司所生產的模型槍，但也釐清，彈藥與他們無關。