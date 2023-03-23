韓國男團「INFINITE」主唱南優鉉將於4月9日來台，寵粉出名的他，這次FANCON除了展現超強演唱實力外，也將有零距離聊聊真心話時間，藉由這樣的交流，希望粉絲多瞭解自己，自己也能多認識大家，他感性喊：「INSPIRIT（官方粉絲名）總是給我很多鼓勵，出道至今，我總是收到很多留言，其中有一句『永遠都會站在我這邊』，這句話是讓我感到最窩心與最具力量的打氣，也因為這樣，我的印象很深刻！」

南優鉉日前特別錄製影片提前問候，以韓語並穿插中文說：「大家好！我是南優鉉！各位INSPIRIT們好久不見，大家過的好嗎？」隨即比出正在聽著遠方聲音的手勢說：「你們說很想我是嗎？我其實也非常想大家！真的嗎？我也很久沒見到大家了！為了能很快跟大家見面，這次就由我來去見你們吧！這是將近隔了四年的時間再跟大家相見的，是我個人的單獨演出，所以準備了很多歌曲及舞台，讓演出變得更加豐富，絕對！要來找我一起玩！跟我一起製造出美好的回憶！」，最後還比出招牌的大愛心，並加碼飛吻送粉絲。

至於假如有機會，想跟台灣的哪位藝人合作？南優鉉說：「我看過電影《不能說的秘密》，覺得這是部整體製作上十分精良的作品，劇情也很感人又好看！因此不管是在歌唱或拍戲上，如果有機會，我都會非常開心榮幸，能夠與團隊或主角合作！當然，我也歡迎大家推薦給我適合的藝人喔！」

「2023 南優鉉 FANCON [SECRET HOTEL NAMU：無與倫比的一天] IN TAIPEI」將於4月9日晚間17點在台北國際會議中心（TICC）登場，除了精彩內容演出，還祭出全場擊掌、一對一合照、親簽海報與拍立得等多項福利，門票在Ticket Plus遠大售票網站或7-11全台ibon機台熱賣中，更多詳情請洽華藝娛樂官方臉書查詢。