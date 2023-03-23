李佳歡（右）在MV裡嘗試戀愛戲碼。（華納音樂提供）

李佳歡登上紐約時代廣場看板。（華納音樂提供）

李佳歡來台發展5年，自選秀節目《聲林之王》第一季發跡的她能唱能寫，細膩且有如天使般嗓音一直在樂壇備受矚目，近日推出親自譜曲的新歌〈情歌沒說的事〉，正式宣布加盟國際唱片公司華納音樂，樂壇成績再上一層樓。

〈情歌沒說的事〉MV請來金獎導演黃中平執導，她在MV中首度嘗試戀愛戲碼，螢幕初戀略顯羞澀卻讓旁觀的工作人員跟著她的情緒起伏紅了眼眶，李佳歡笑說：「才剛跟對方打完招呼，10分鐘後就要躺在他肩膀上了，真的很害羞！」坦言演戲當下真的有小小心動的感覺，讓同事直虧她「偷談戀愛」。

不僅如此，其中一幕對男主角「呼巴掌」，也讓李佳歡印象深刻，她分享：「一開始我完全不認識對方，演這一幕前也完全沒有聊過天，覺得要打他臉頰也太尷尬了，很怕自己一個不小心打太大力，還好他很專業，也一直帶著我讓我可以入戲。」當要拍攝把花束丟到河裡的畫面時，她一不小心竟然將花束砸到導演，導演卻沒有喊卡繼續拍下去，回想當下李佳歡直呼「快嚇死」，自嘲：「我今天真的是走暴力路線。」

此外，李佳歡日前獲選 Spotify 「EQUAL」三月封面人物，並且登上紐約時代廣場看板，也是近期讓她感到最神奇且興奮的事，她說：「我都還沒有去過紐約，沒想到照片竟然先登上時代廣場了，差點想快閃紐約去跟自己合照！這應該是我人生成就之一，可以用來炫耀一輩子的那種，也希望自己的新作品可以受到大家喜歡，未來有機會可以真的親自到紐約去表演。」〈情歌沒說的事〉MV將於27日在「李佳歡 Kaia Lee 」YouTube 官方頻道首播。