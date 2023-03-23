中華電「防駭守門員」守護行動、家用網路連網安全，統計今年1~3月已為客戶攔阻惡意網站、辨識詐騙簡訊達8.6億次，另外，也提供兒少過濾不宜網站的「色情守門員」及「上網時間管理」服務，為兒少打造健康安全的上網環境。

中華電「防駭守門員」月繳45元起，可24小時有效過濾惡意網站、釣魚網頁及簡訊、遏阻勒索病毒及網路駭客攻擊，降低個資外洩風險，「色情守門員」月繳45元起，可攔阻「色情、暴力、毒品、自殺、武器與賭博」等六大類有害網站，今年1~3月成功攔阻不良網站數高達8.9億，除杜絕色情、暴力網站外，於四月起新增「漫畫、論壇」類別及「社群、影音」網站管理，提供兒少安全的網路社群環境。「上網時間管理」月繳45元起，可設定孩童家用及行動上網裝置上網時段，有效管理孩童上網時間。

遠傳與專為企業和運營商提供網路智慧化和安全方案的國際資安科技大廠Allot合作，於去年12月聯手推出的「遠傳守護網」，並依對象分為「防駭心守護」、「兒少心守護」兩項方案，引起用戶熱烈迴響，推出至今備受用戶好評，訂閱用戶數破20萬，總計安全偵測次數達33億次、為3成用戶自動擋下惡意程式、釣魚網站、病毒等資安威脅，用戶不需下載任何APP、安裝軟體，申辦後可直接在官網進行設定。

據遠傳觀察，「遠傳守護網」最受夾心族青睞，用戶比例高達四成，是上有老、下有小的夾心族好幫手，除了其中「防駭心守護」幫長輩杜絕網路詐騙、惡意程式攻擊；還可選擇「兒少心守護」幫小孩設定阻擋「情色、藥物、賭博、暴力、武器、自殺、墮胎、菸酒、成人遊戲、煽情」十大有害網站、進行上網時間管理。