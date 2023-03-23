該公司在去年10~12月淨利1.71億歐元；公司並警告食品的通膨仍很高，並且僅有初步的減弱跡象。

「在公司有營運的幾個國家中，通膨更具有持續性，降低了消費者信心和家戶購買力，以及持續對公司的獲利率和成本帶來壓力」。

第四季銷售大增23%，為70億歐元，主要是該公司在波蘭的超市Biedronka銷售大增24%，達到49億歐元，推進了整體成績。

在葡萄牙國內，連鎖超市Pingo Doce的銷售增加了13.7%，達到12億歐元。在哥倫比亞市場，Ara超市的銷售達到了4.77億歐元，為年增38.5%。

第四季息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)成長14.8%，來到5.06億歐元。但是EBITDA獲利率則從前一年同期的7.8%降至7.2%。

Jeronimo Martins在2022年全年獲利增加27.5%，為5.9億歐元；EBITDA則增加17%，至18.5億歐元；銷售成長21.5%，來到254億歐元。