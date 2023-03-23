觀察上周受益人增加逾百人的7檔債券ETF，依序為元大美債20年、元大投資級公司債、元大AAA至A公司債、中信高評級公司債、中信優先金融債、統一美債10年Aa-A、國泰投資級公司債，受益人周增108～1831人。

其中，前3名的元大債券ETF受益人分別增加1831、1620、1080人，周增2.19％、4.49％、4.77％。而統一美債10年Aa-A ETF(00853B)受益人增加255人、排名第6，但周增幅達65.72％，突破元大、中信及國泰三大業者包圍圈。

統一投信分析，統一美債10年Aa-A ETF具備四大優勢，包括長天期、投資美元計價債券、高評級、優先償債順位，且持債的前十大發行公司橫跨多產業龍頭，面對金融機構倒閉引起的市場動盪，有較強的抵禦能力，避險效果近似公債。

統一美債10年Aa-A ETF基金經理人許雅惠表示，在政府機關迅速介入下，金融機構倒閉的風暴範圍被控制。但市場仍擔憂金融海嘯重演，恐慌情緒短期內將持續，推動資金流向避險資產。

許雅惠指出，金融機構倒閉危機，讓市場預期聯準會將放緩原本的鷹派升息腳步。聯準會升息步入尾聲時，投資等級債通常會出現殖利率回落的價格上漲。若投資人難以定奪進場時機，也可以利用分批布局方式。

許雅惠表示，面對市場震盪及經濟成長下行，投資人可增添避險資產部位，如避險效果近似公債、又具較高息收的高評級債券。而根據歷史數據，在聯準會倒數4次升息至首次降息期間，定期定額投資等級債都能有不錯報酬。