全台各地出現不少既成道路遭地主占用現象，台中市大雅區上雅里長陳映辰23日指出，雅環路2段巷弄的一處既成道路，民眾私自畫設3個汽車停車格，造成會車不易，由於是轉彎處非常危險，質疑市府相關單位互踢皮球。大雅區公所表示，已要求建設局盡快認定是否為既成道路，預計1周後將再會勘，若為既成道路，將要求地主限期塗銷。

里長陳映辰指出，大雅區雅環路2段64巷71號前，民眾於既成道路擅自畫設停車格，附近民眾稱還招租盈利，每天晚上都把車停滿，造成會車不易，此路段車流量非常大也非常危險，地方民怨已深，每天都打電話來里辦公處陳情。

陳映辰說，公所養護此路段，此路段也供公眾通行1、20年，應為既成道路，不能擅自畫設停車格，若為私人土地應先辦理廢道等相關程序，明顯多處違法，相關主管機關卻放任不管。

大雅區公所表示，先前已會勘過2次，已要求建設局盡快認定是否為既成道路，預計1周後再次會勘，若為既成道路，將要求地主1至2周內塗銷停車格，否則公所會派員塗銷。