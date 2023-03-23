「台北捷運公司跨市民大道串聯線性公園立體連通空橋新建工程」一案示意圖。（北捷提供／張芷瑜台北傳真）

打造國門新意象，台北市都審會23日審議「台北捷運公司跨市民大道串聯線性公園立體連通空橋新建工程」一案，配合西區門戶計畫，擬蓋一座橫跨市民大道的空橋，讓台北車站銜接心中山線形公園，給民眾更方便的通行選擇，捷運公司表示，此空橋經費約4億，若能於今年通過都審，最快預計2026年可完工。

捷運公司表示，現在要跨越市民大道，僅能於中山北路或承德路人行陸橋穿越，或利用地下街系統，本案設計的連通空橋，配合北市府推動的西區門戶計畫，自台北車站東廣場起，經捷運台北車站M1、 M2出口後，跨市民大道後串連中山地下街R1出口，並與心中山線形公園銜接。

空間規畫使用上，捷運公司說明，空橋於線形公園側將更新既有R1電梯，可從空橋直通地下街捷運站連通道；南基地則設置無障礙電梯於M2出入口，如欲前往地下層，則可利用國光客運站內電梯。

捷運公司也說，既有承德路陸橋淨高為3.8公尺，本案規畫淨高4.6公尺，以提供空廊及平面道路人車舒適環境，而空橋西側將保留延伸至台北車站二樓及台北長廊的可能性，還要等市府與中央溝通，此案經費約4億，若能於今年通過都審，最快預計2026年可完工。

都審委員表示，淡水捷運紅線讓中山人潮活絡，並有外溢效應，市民大道交通的確是七米障礙，這案有延續設計理念很支持，但困難點是地下是空的，淨高可能影響淨寬，這部分要再說明，如何兼顧來往人流及觀感，不讓行人有壓迫感，而降低使用率。

有都審委員提到，遮陽遮雨結構從設計上較不明顯，規畫要再注意，希望可以達到輕量型避雨功能，是否要設計成連續性遮蔽結構可以再討埨，還有柱子不要做太大，恐會擠壓到人行空間。

都審委員也說，空橋設計在國光客運旁有大段長廊，如果空橋有利於客運接駁，可與國光客運討論，能否串連至內部，否則做一段很長走道看起來怪；但也有委員認為不需主動去詢問。都審會最後決議全案修正後再送審。