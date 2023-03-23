大陸教育部23日召開記者會，說明2022年大陸教育事業發展。職業教育與成人教育司副司長林宇介紹大陸技職教育現況稱，高中階段， 2022年共有中等職業學校9752所，招生650.69萬人，占高中階段招生的40.71％；在校生1784.61萬人，占高中階段教育的39.67％。高等教育階段，職業大專院校（含職業本科）1521所，2022年招生546.61萬人，連續4年超過普通大學招生規模。

林宇表示，去年修訂實施的大陸《職業教育法》明確「國家優化教育結構，科學配置教育資源，在義務教育後的不同階段因地制宜、統籌推進職業教育與普通教育協調發展」。今年政府工作報告再次提出「大力發展職業教育」。

從結構品質上來看，大陸不斷推進高中階段和高等教育階段的普職協調發展。高中階段，目前大陸共有中等職業學校9752所（含技工學校）， 2022年招生一共650.69萬人，占高中階段招生的40.71％；在校生1784.61萬人，占高中階段教育的39.67％；高等教育階段，高等職業院校（含職業本科）1521所，2022年招生546.61萬人(不含五年制高職轉入專科招生54.29萬人)，連續4年超過普通本科招生規模。

林宇稱，從學生發展看，去年大陸全國已有超過一半的中職畢業生升入技職大專和本科繼續學習。同樣，大專技職畢業生在保持高就業率同時，每年也有接近1／5的學生實現升學深造。

職普協調發展是大陸構建高品質教育體系的基本要求，也是提供公平而有品質的教育、拓展學生成才路徑的迫切需要。下一步，將不斷完善職業教育自身縱向貫通、職業教育與普通教育橫向融通的體系和機制建設，不斷推進職普協調發展，打破職業教育的內循環和職教學生的固化身分，推動形成制度供給充分、職普深度融通、條件保障有力的良好生態，讓不同稟賦和需要的學生能夠多次選擇、多樣成才，也為經濟社會發展源源不斷輸送高素質技術技能人才。