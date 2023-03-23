張艾嘉和任達華在《燈火闌珊》扮演夫婦。（甲上娛樂提供）

張艾嘉第3度金馬封后之作《燈火闌珊》，今（23日）發布前導海報和預告，張艾嘉表示，因為太喜歡劇本，導演曾憲寧找上門時便不計酬勞地一口答應，更為了演出到位，開拍前要拜師學藝，跟真正的霓虹燈管師傅上課掌握霓虹燈的製作過程，讓她直呼：「真的不簡單！」

該片是香港新銳導演曾憲寧首部執導作品，除了張艾嘉外，還集結任達華、蔡思韵、周漢寧等實力派卡司共同演出，是一部獻給霓虹燈匠人的真摯情書，第一部長片就榮登香港亞洲電影節閉幕片，被問及是如何找到影帝任達華和影后張艾嘉主演，曾憲寧表示：「我一直很喜歡張姐的電影，我想如果能找到她演出，一定會是很神奇的旅程，於是就戰戰兢兢地送上劇本，沒想到張姐真的一口答應！」

除了想提攜電影圈後輩外，曾在金馬獎上致詞時表示自己非常喜歡《燈火闌珊》劇本的張艾嘉，對這故事相當有感觸：「這部片講的是消失和轉變，從香港消失的霓虹燈特色，去緬懷人事的消逝，其實電影產業就像霓虹燈，曾經在各地發光發亮，讓我想加倍努力地去保存電影。」而她更是愛劇本愛到不計酬勞參演：「我很幸運，現在還有這麼好的角色可以演！」

電影以張艾嘉飾演的「美香」在丈夫任達華意外過世後，魂不守舍地在遊樂場遊蕩開場，回想和丈夫間的點點滴滴，以及2人初識時丈夫曾說過的：「聽說霓虹燈裡住著燈神，只要許願時燈牌亮起，願望就會成真。」而她意外得知丈夫重建招牌的遺願後，毅然決然地繼承霓虹燈工廠，和飾演學徒的周漢寧展開一段意想不到的人生旅程。

為了演出到位，開拍前張艾嘉和周漢寧都要跟真正的霓虹燈管師傅上課，掌握霓虹燈的製作過程，讓張艾嘉大開眼界，「那些屈管、吹管的手藝真的不簡單，很難想像以前香港滿街都是五光十色的霓虹招牌，是如何做出來的，現在香港也僅存幾位師傅了，應該要辦展覽保存這文化。」導演曾憲寧也認同：「其實霓虹招牌就像電影製作一樣，當中包含設計、書法、建築等，需要很多不同崗位的人才能共同完成一部作品。」

《燈火闌珊》將於4月14日全台正式上映。