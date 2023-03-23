突尼西亞國際工程與科技節我國代表團合影。（科教館提供）

義大利科學展覽會與非洲突尼西亞國際工程與科技節近日舉行科展比賽，代表台灣參賽的北一女中、新竹科學園區實驗高中與薇閣高中等學子團隊表現傑出，摘下金牌與銀牌等大獎，也展現我國青少年在科研領域的成就非凡。

義大利科學展覽會 18日至20日在米蘭舉行，有來自義大利各地區14至21 歲的學生與國外之頂尖青年科學家參與競賽，我國共派出2件作品參賽，包含：北一女中學生李昀臻和趙曼甯攜手研究「以粒線體轉移治療人類血管內皮細胞的動脈粥狀硬化疾病」，探討粒線體轉移療法，是否能改善血管內皮細胞失調等症狀；新竹科學園區實驗高中學生陳亭儒和王允芊則「以深度學習進行心音及高血壓關聯性之研究」，雙雙獲得評審肯定，並認為均能有效應用於臨床醫學治療，各自摘下大會金牌大獎。

至於17日至21日登場的突尼西亞國際工程與科技節，則在突尼西亞馬赫迪耶辦理。本次比賽共有來自40個國家地區、1200位學生、215件作品角逐參賽，我國代表參賽的2件作品，除了分獲大會金牌、銀牌，更入選年度TOP 10以及2項特別獎。

其中，代表參賽的薇閣高中同學方子珊的「從篩選植物澱粉與顆粒製程改質到手術防沾黏之效用評估與材料檢測」，獲得大會金牌獎殊榮，也入選年度TOP 10以及大會GRAND AWARD第3名，囊括3項大獎；北一女中學生陳薇安、劉芷言同學則「合成CaMKII抑制劑作為抗癌潛力藥物」，獲評審肯定，已發展出一套新穎的製藥流程，獲得大會銀牌獎、Journal4Youth 期刊特別獎等2件獎項。

科教館館長劉火欽表示，我國代表學生本次在義大利及突尼西亞獲得的好成績，充分展現台灣學生科學研究的實力，同學們對於科學知識的充實、科學研究的熱誠與積極分享的態度，更讓國際驚豔。科教館也將持續推動學生參與國際科學活動，提升學生國際交流的機會與能力。