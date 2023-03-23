香港明報報導，恒生指數成分股中，43檔上漲，29檔下跌，4檔持平。東方海外上漲17.93％，收報153.9港幣，是漲幅最大的成分股。石藥跌8.14％，收報7.67港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股中，22檔上漲，8檔下跌。漲幅最大的是金山軟件，創52周新高，觸及34.15港幣，收報34.05港幣，大漲11.64％。跌幅最大的是金蝶，收報12.74港幣，跌8.87％。