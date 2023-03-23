苗栗縣長鍾東錦致詞。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府社會處23日舉行第社區關懷據點聯繫會議，縣長鍾東錦指出，縣府積極成立「社區照顧關懷據點」，讓更多長輩走出家門，參與據點安排的課程、活動，延緩老化，在熟悉的環境健康、愉快的生活。

依據戶政系統資料顯示，苗栗縣至今年2月底65歲以上老年人口約計9萬8231人，占全縣總人口數18.4％，為建立健全的老人照顧服務網絡，縣府積極推動各鄉鎮市成立社區照顧關懷據點，至今年2月底止已輔導設置203處據點。

關懷據點的主要服務項目包括電話問安、關懷訪視、餐飲服務、健康促進活動及社會參與等，提供社區式高齡者照顧與關懷，使老寶貝們在熟悉的環境下安心自在、健康快樂的生活，讓據點成為長輩的第2個家。

縣府社會處為提升關懷據點的服務品質及量能，每年召開社區照顧關懷據點聯繫會議，藉此讓社區瞭解現行政策面的執行及業務推動內容，更藉由相互觀摩學習的機會，落實據點橫向交流與經驗分享。

今年舉辦的3場次聯繫會議，第1場次3月23日縣府國際會議廳，苗栗市、公館鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、後龍鎮、大湖鄉、卓蘭鎮等鄉鎮市據點。第2場次3月28日通霄鎮五南社區活動中心，通霄鎮、苑裡鎮、銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉等鄉鎮市據點。第3場次3月30日頭份市民生里社區活動中心，頭份市、竹南鎮、三灣鄉、南庄鄉、造橋鄉等鄉鎮據點。

今天在縣府國際會議廳舉行的第1場次聯繫會議，縣長鍾東錦出席會議感謝社區工作人員的辛苦付出，提供社區高齡者照顧與關懷；隨後由縣府社會處長楊文志主持，進行性別平等、志願服務、公益彩券經費、國民年金及衛生局業務宣導，並進行經驗分享與綜合討論，以增進社區工作人員對社區照顧關懷工作內容與方法的認識，期待透過交流學習，獲得更多經營發展的技巧與經驗，並運用到自己的據點，發揮社區自助互助照顧功能。

縣長鍾東錦表示，社區的理事長、總幹事到社區志工，每一個位置都很重要，都要有人去擔任，尤其志工非常辛苦認真執行所有政令宣導，如最近沒下雨希望志工能在社區鼓勵大家節約用水。更補充說明因物價連續波動上漲，明年會酌量提高社區關懷據點食材經費，雖縣府財政有改善一部分但未完全財政穩健，中央仍管控縣府財政，對社區關懷據點的經費縣府會全力以赴。

鍾東錦也期望社區關懷據點能夠吸引更多長輩走出家門，參與據點的活動或課程，拓展人際關係，讓生活充滿活力，延緩老化，縣府更以建構「福栗佈老樂活園」為目標，結合不同資源服務網絡，未來持續輔導新單位成立社區照顧關懷據點，營造苗栗成為親老、敬老、愛老的家園，實現在地老化理想與目標。