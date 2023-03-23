消防局也安排3隻搜救犬到場表演，並與小朋友互動合照。（王惠慧攝）

消防局也安排3隻搜救犬到場表演，並與小朋友互動合照。（王惠慧攝）

兒童節前夕，新竹市消防局舉辦幼兒園消防競賽活動，新竹市長高虹安也到場與17所幼兒園400多位孩童一起同樂，現場3隻搜救犬表演讓小朋友驚呼連連，小朋友們也穿上特別訂製的小小消防衣及救助服，實際體驗雲梯車搭乘、地震應變、射水救火、橫渡滑索等6項關卡。

因應即將到來的兒童節，消防局規畫一系列兒童闖關活動，體驗雲梯車高空救災、地震發生演練、拉水帶救火等，透過寓教於樂的呈現方式，讓小朋友學習有趣又實用的消防知識，現場還有搜救犬表演互動，一同歡慶兒童節。

消防局長李世恭表示，各幼兒園所報名相當踴躍，2天2梯次活動共857位學童參與，盼藉由活動讓小朋友們學習防災知識、了解消防員的辛勞，也讓「公共安全與消防」向下紮根，從幼兒園體驗活動、國小消防護照、國中CPR認證到高中及大學的新生訓練，讓市民一起關注公共安全的重要性。

新竹市長高虹安說，消防安全、人人有責，每個人都要把消防知識記在心裡，一起守護新竹市，現場也準備了相當多禮品，讓孩童們在活動中獲得闖關的成就感，也能回家向家中爸媽爺奶們分享學習到的知識與技能。

消防局表示，活動6大關卡均結合消防意象，分別為「力大無窮」挑戰拉水帶、「從天而降」橫渡滑索、「搶救先鋒」合力救援、「直上雲霄」升空體驗、「地牛翻身」地震體驗車及射水體驗、「使命必達」找出防災器材。

活動結束後，每位小朋友都獲贈1包有消防意象精油防蚊貼，各園所表現良好前3名之小朋友，再額外獲贈1台別具紀念價值的樂高消防車，消防局指出，盼透過幼兒體驗活動讓孩童玩中學，呼籲民眾平時多注意居家安全。