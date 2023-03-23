本季天氣穩定，導致各葉菜類供應量穩定增加，導致高麗菜價格崩盤。（吳建輝攝）

從彰化二林專程到竹塘採高麗菜的大姐，一口氣採了40顆，她說真的非常划算。（吳建輝攝）

詹姓農民表示，他總共種了九分地的高麗菜，因為價格低廉索性不採。（吳建輝攝）

因天氣因素蔬菜生長快速，跌價菜王「高麗菜」市場價果然崩盤，彰化縣竹塘鄉詹姓農民索性不採，開放給當地民眾「自殺」每粒只要10元，吸引當地婆婆媽媽到場搶便宜，農民說，現在價格請工來採「倒賠錢」，乾脆不採給大家採。

本季天氣穩定，導致各葉菜類供應量穩定增加，導致高麗菜價格崩盤，以西螺果菜市場交易行情來看，高麗菜批發價每公斤上價7.5元、中價5元，下價更只有2.5元，農民乾脆不採，開放給大家採。

從彰化二林專程到竹塘採高麗菜的大姐，一口氣採了40顆，她說真的非常划算，外面一顆至少都還要2、30元，儘管自己採很累，但想到這麼便宜還是非常值得，一方面撿便宜，一方面幫助農民。

詹姓農民表示，他總共種了九分地的高麗菜，因為價格低廉索性不採，有菜販來看也都不要，所以想一想與其放著爛，不如讓當地鄉民以每顆10元採收，只要銅板價就能吃到好吃的高麗菜。

農民說，他們真的非常辛苦，自己請工採收盤商不一定會收，拿到市場販售價格也不好，怎麼賣都賠錢，一顆10元開放採只能算是不無小補，一定還是賠錢， 9分地超過萬顆的高麗菜開放讓大家採，採到沒有為止，歡迎大家來撿便宜。

詹姓農民果園位在彰化三好米竹糖廠北側，台19線路旁就看得到，民眾只要自備工具袋子，就能體驗採菜樂趣，不僅撿便宜還能幫助農民。