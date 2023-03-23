2023/3/23 14:00 中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會。

中央流行疫情指揮中心公布，國內新冠肺炎今天新增97例本土中重症個案、境外0、死亡40例。指揮中心表示，320輕症免隔離新制實施後，3月21日～3月23日，3天以來，每日平均新增109例併發症（中重症），相較之下，疫情仍是持續降溫。

指揮中心發言人羅一鈞指出，自320新制上路以來，過去三天平均新增，109例併發中重症患者，這三天每日平均新增109例併發症（中重症），相較之下，疫情仍是持續降溫。

另外今天新增40例死亡個案，和過去一周相比，317～323平均日增34死，前一週單日平均死亡42例，相較之下仍是下降。主要反映2月～3月中旬以來，確診的個案。

此外，羅一鈞強調，通報併發症、醫療資源使用情形，口服抗病毒藥物開立數、住宿式機構陽性率、變異株監測等，從這五個指標來看，疫情仍在下降。

另外，兒童中重症今天新增2例MIS-C，分別為2歲女童、1歲男童，2人未打疫苗、沒有慢性病。羅一鈞表示，其中2歲女童，2月7日確診，3月1日起出現發燒、淋巴結腫大、結膜炎、皮疹等症狀，3月3日～16日就醫住院，收治一般病房，期間檢出併發心肌炎，經過類固醇、免疫球蛋白等治療，3月16日康復出院。

另一名一歲男童今年1月24日確診，2月27日起發燒、皮疹、結膜炎，3月1日就醫，檢出心肌炎合併心臟衰竭，收治加護病房接受類固醇、免疫球蛋白治療，3月15日康復出院。