一名網友日前在北市迪化街發現一處平房門口停著「特技轎車」，該車車尾被被梁柱卡住，車頭被牆壁擋住，整輛車幾乎卡死在騎樓下。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

一名網友日前在北市迪化街某處平房發現門口停著「特技轎車」，該車車尾被被梁柱卡住，車頭被牆壁擋住，整輛車幾乎卡死在騎樓下，該網友大驚「我就問怎麼進去跟出來的」，照片引起不少討論；網友說「沒意外是全車拆下來重新組裝吧」、「柱子可以移動，停好再移回來就好」、「先停車，在蓋柱子」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一輛白車停在某戶住家門前，車身幾乎與車門緊貼，最離奇的是車頭不但緊貼牆壁，左後方車身更直接被一根梁柱「卡死」，照片中該梁柱幾乎已經碰到板金，整輛車停在騎樓下被完整卡住，讓原PO笑說「我就問你怎麼進去跟出來的」。

一名網友日前在北市迪化街發現一處平房門口停著「特技轎車」，該車車尾被被梁柱卡住，車頭被牆壁擋住，整輛車幾乎卡死在騎樓下。（翻攝自Google Map）

也有網友留言「沒意外是全車拆下來重新組裝吧」、「柱子可以移動 停好在移回來就好」、「想問這樣停一次車是要花多久時間啊？為什麼要逼柱子呢」、「大驚小怪，折疊式的車子啦」、「你們在討論他怎麼停車，卻沒人在乎他怎麼進家門」、「先有車才有柱子的」、「頭過身就過」、「選我正解，先停車，在蓋柱子」、「趁柱子不注意的時候把車停進去」、「先用縮小燈，再用放大燈恢復原狀，搞定」、「能倒退到滿位這叫真功夫」、「是甩尾進去的嗎」。

還有其他網友曝光另一張照片，只見該戶住家門前的車子已經不在，還有人茶道早在10幾年前就有其他車輛也停過該位置，後車尾也同樣幾乎被卡死，不過也有人查到車頭部分疑似還有空間可以移出，有趣畫面隨即引起討論。