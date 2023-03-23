導演劉國瑞（右）認定周國賢就是角色的不二人選。（采昌提供）

黃秋生首度在金馬封帝之作《白日青春》勾勒香港難民議題，片中他除了與甫獲香港電影導演會最佳新演員獎肯定的林諾上演精采對手戲，飾演黃秋生兒子「陳康」的周國賢，更貢獻不惶多讓的精彩演技，尤其一幕跟黃秋生在車內的對話場面，更是將父子之間難以言喻的情感給徹底宣洩，逼哭許多觀眾。

現年43歲的周國賢，2004年以歌手身份出道，持續推出音樂作品之外，演藝經歷更涵蓋電影、戲劇、廣告、舞台劇、廣播劇演出，並身兼MV導演身份，可說是全方位的多才型藝人。他在2021年更以電影《一秒拳王》勇奪香港電影導演會「年度大獎最佳男主角獎」，並在2022年以電影主題曲〈時間的初衷〉奪得香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲」肯定。

他在《白日青春》中，飾演70年代偷渡來港的陳白日（黃秋生飾）的兒子「陳康」。職業為警察的他，與父親關係疏離，某次在追捕巴基斯坦裔難民男孩哈山（林諾飾）的過程中，竟遭到父親的阻撓，讓父子關係更是雪上加霜。尤其看到父親對難民男孩的關愛更甚自己，讓他質問父親：「你為這個毫無關係的小孩付出這麼多，那你自己的兒子呢？」一段話便將父子之間難以言喻的情感給徹底宣洩，逼哭許多觀眾。

周國賢透露自己在閱讀劇本當下，對片中的父子關係為之動容：「陳白日因為偷渡來港，無奈先把兒子留在家鄉，之後兒子也來到香港，不過父子關係變得疏離，當中的細節相當寫實。陳康想找回成長中所失去的一部分，我感覺這角色跟自身有一些連結。」尤其片中陳白日對難民男孩的關懷更甚親生兒子，讓周國賢在詮釋時，參考自己一位親戚的作為，「這位親戚對家人不太關心，反而對身邊的朋友給予許多幫忙，他甚至還因此向我借錢，讓我對他的行為百思不得其解。片中我質問黃秋生的那場戲，也正是想到這位親戚才得以投入演出。」

據悉，「陳康」是導演劉國瑞到最後才決定的角色，也是最能代表導演心聲的人物。在選角上，導演認為他應該要是中生代演員，思考許久才靈光乍現想到周國賢，和監製討論過後，認為周國賢身上的倔強氣質是不二人選，即使戲份不多，卻是最接近自身視角的人，才因此網羅他來演出。此外，這角色更像是導演自身的縮影，起因於導演離開馬來西亞到外地留學打拼，與父親相隔兩地且幾乎失去聯繫，讓他必須自己學著如何成為一個男人。

因此他將自身對父子關係的體會，以及成長過程的經驗融入片中，刻劃一個渴望父愛的孩子，以及一個掙扎該如何理解兒子的父親的故事，並視本片為和父親的對話。尤其導演的父親在多年前中風，導致行動不便並無法言語，無法像片中這對父子有機會說出心底話，本片也反映他對人生的遺憾與渴望。導演對此表示：「我不希望我的作品是終點，反而希望是個起點，也希望大家看完之後，可以想到自己的人生，然後多一點跟自己的連結。」

《白日青春》將於下周五（31日）在台上映。