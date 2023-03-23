全球經濟復甦緩慢，大陸提振經濟亟待內需拉抬。而對於如何激發內需動力，有大陸學者呼籲，在當前經濟快速增長與物價低迷並存、生活負擔沉重與高儲蓄率並存等因素下，大陸官方政策激發內需的著力點，不該放在削減福利等面向上，而是要放在增加民眾收入和提高民眾對未來穩定的預期上。

清華大學社會學系教授孫立平撰文指出，當前大陸內需動力不足，可從幾個面向觀察。首先，是經濟快速增長與物價低迷並存。導致這一現象出現的原因儘管各說不一，但從大的方面來看不外兩條：一是從供給的角度看，大陸經濟學者林毅夫曾點出大多數製造業部門生產能力嚴重過剩；二是從需求的角度看，則是需求明顯不足。城鎮消費需求增長乏力，農村市場啟而不動。

其次，是物價低迷與負擔沉重並存。孫立平稱，在物價低迷的時候，很多人感覺到生活負擔的沉重。因為有幾類大宗且都要消費的商品價格呈幾倍甚至幾十倍的增長，比如教育、醫療、住房、養老等。很多數據表明，大陸市場物價連續下降的同時，壟斷行業的價格卻居高不下，甚至大幅度上漲。

第三，是生活負擔沉重與高儲蓄率並存。孫立平說，有學者認為，大陸存在一種「超儲蓄」現象，即儲蓄增量不僅來自於民眾收入增加，還來自民眾減少當前消費和投資。從表面的邏輯看，既然生活負擔沉重就應當更多花錢減少儲蓄，或者說有較多的儲蓄就會減輕生活的負擔，但在我國目前情況下，這兩者恰恰是形成一種合力。最後則是，高儲蓄與高負債並存。與高儲蓄現象形成鮮明反差的，民眾高負債現象。

孫立平說，上述提及的「四個並存」現象，對於大陸政府制定正確的啟動內需政策是有重要意義的；即，不能將啟動內需的著力點更多放在通過削減福利、提高壟斷行業價格來趕儲蓄出籠上，而是要放在調整利益關係、增加民眾當期收入和提高居民對未來穩定預期上。