農委會防檢局基隆分局的裁處書。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

即使農委會主委陳吉仲22日宣布4、5月將各進口3000萬枚雞蛋，以紓解國內蛋荒，但近來國內北部缺蛋的狀況仍在持續。也許是因為缺蛋問題讓人印象太深刻，近日有民眾自日返台，帶了10顆半熟溫泉蛋，遭海關攔下，經農委會動植物防疫檢疫局基隆分局裁決，處以新台幣3萬元的罰鍰，半熟蛋也銷毁。

據了解，這名民眾是在21日上午搭乘華航班機自日本羽田機場回國，在台北松山機場入境時，被海關攔下。並且在他的行李中，發現10顆半熟蛋，重量約一台斤。

由於半熟蛋屬於應申報檢疫項目，但民眾在入關時，並未向關務署申報，也沒有向防檢局申報檢疫，涉嫌違反動植物檢疫相關規定。這名受罰的民眾為什麼一口氣帶了10顆半熟蛋入關，不得而知。

但可以確定的是，他涉嫌觸犯了《動物傳染病防治條例》，遭防檢局基隆分局開罰新台幣3萬元。原本打算帶回國的10顆半熟蛋，也將依相關規定銷毀。

或許當事人是想趁著國內蛋荒之際，好好享受一下「雞蛋財富自由」的感覺，但因為忽略了國內的防檢相關規定，不僅蛋沒了，還得繳付新台幣3萬元的罰鍰，平均每顆蛋成本台幣3千元，還吃不到，真是再嘔也沒有了。