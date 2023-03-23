台股近日在科技股領漲下，指數一路過關斬將，漲幅出乎市場專家預期，據統計，台股於3月16日，一度重挫拉回至15,186點，對比於今天為第六個交易日，已反彈696點、將近700點的漲點。

隨著3月底季底作帳行情持續發燒，近日加權指數一路上揚，成交值也溫和放大，市場投資家認為，台股下周有望挑戰萬六大關。

以金融板塊為主的港股，今天表現亮眼，市場盛傳，瑞信倒閉，引發富人紛紛將資產轉移至香港，也激勵港股連日大漲，今天指數最高來到19,794點，大漲逾0.8％，蓄勢再戰2萬點大關。